Palazzolo, trovato un corpo nel fiume Oglio: resta ignota l’identità dell’uomo

Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l'autopsia: ad ora non vi sono elementi che facciano pensare a una morte violenta o al coinvolgimento di terzi

Rimane ancora senza un nome il corpo rinvenuto ieri, venerdì 19 dicembre, nelle acque del fiume Oglio, all’altezza del distretto sanitario e di Parco Metelli. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, ma sembrerebbe non risultino denunce di scomparsa compatibili con le caratteristiche della salma.

Palazzolo, giallo nel fiume Oglio: resta ignota l’identità dell’uomo

A lanciare l’allarme, verso mezzogiorno, era stato un passante che aveva notato il corpo galleggiare nelle acque gelate del fiume. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio, i soccorritori acquatici dell’Atp, che hanno recuperato la salma, e i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Sono ancora in corso le operazioni per risalire all’identità dell’uomo. Si tratterebbe di un uomo sulla quarantina, stempiato, con i capelli lunghi e diversi tatuaggi sulle spalle. A complicare le operazioni di identificazione sono le condizioni del corpo, che sembrerebbe essere rimasto in acqua per circa tre giorno. Non sono stati trovati elementi riconducibile a una morte violenta o a terzi. L’ipotesi più plausibile, per ora, è che si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo, ma per chiarire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata all’inizio della prossima settimana.