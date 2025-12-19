Palazzolo, trovato un corpo nel fiume Oglio: in corso le verifiche

I carabinieri della Compagnia di Chiari e i vigili del fuoco stanno intervenendo a Palazzolo, sul lungo Oglio, dopo la chiamata di un cittadino che avrebbe riferito di aver visto un corpo nelle acque del fiume Oglio.

Palazzolo, segnalato un corpo nel fiume Oglio: in corso le verifiche

L’allarme è scattato attorno a mezzogiorno in via Lungo Oglio Cesare Battisti, a pochi passi dal distretto sanitario. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e le squadre dei vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di verifica e recupero. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire la natura dell’avvistamento e stabilire se si tratti effettivamente di un corpo senza vita, che in tal caso dovrà essere identificato, oppure di un falso allarme.

Aggiornamento delle 14.31

Non un falso allarme, ma una tragedia. Il corpo di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume dai soccorritori acquatici, dove era stato segnalato attorno alle 12. Si tratterebbe di un uomo, ma la sua identità rimane ancora sconosciuta: date le condizioni del corpo, si pensa che il decesso risalga a circa tre giorni fa. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità della persona, ad oggi però non risultano denunce di scomparsa.

Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia: l’ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto estremo, ma al momento non si esclude alcuna pista.