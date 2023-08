Palazzina scoperchiata dal temporale: famiglie ancora fuori casa

Palazzina scoperchiata dal temporale a Ciliverghe di Mazzano: le tempistiche per i lavori di sistemazione saranno lunghi.

Palazzina scoperchiata: in 24 senza casa

La situazione è ancora delicata per i 24 residenti della palazzina di via Conciliazione scoperchiata dal fortunale del 21 luglio scorso. L'idea da parte dei residenti era quella di iniziare i lavori nel mese di settembre ma non sembra fattibile.

Soluzione temporanea

Tra gli interventi che sono giá stati fatti la rimozione della parte di copertura rimasta oltre alla posa della guaina al fine di impermeabilizzante. Una misura provvisoria che non regala di certo sicurezza, soprattutto in vista dei mesi piú freddi.

La solidarietà non manca

Nel frattempo alle famiglie rimaste senza un tetto sopra la testa e quindi impossibilitate a fare rientro nelle loro abitazione non è mancato l'aiuto da parte di famigliari e amici che li hanno ospitati. Anche se, ovviamente, il desiderio di rientrare a casa propria si fa sentire oltre ad essere un diritto legittimo.