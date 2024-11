Palazzetto dello sport: iniziati gli ultimi lavori

La struttura che da anni è al centro di mille polemiche tra la comunità di Borgo San Giacomo è finalmente in via di completamento, al massimo sarà pronta per la stagione estiva

Pronto prima dell'estate

"Entro il periodo estivo il palazzetto dello sport sarà ultimato",

così ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Brighenti, mettendo, o sperando di mettere la parola fine, a tutte le polemiche che negli ultimi anni hanno gravitato intorno a questa struttura che, piaccia o no, è importante per il paese. Martedì scorso, 12 novembre, sono stati assegnati gli ultimi lavori di rifiniture strutturali, che dovranno essere terminate entro 210 giorni, e impiantistica idraulica ed elettrica, che dovranno essere terminati entro 180 giorni. Un risultato tanto atteso: finalmente ad inizio estate, forse anche prima, il palazzetto sarà pronto, inoltre non ci saranno nemmeno contrattempi dovuti al mal tempo perché i lavori sono tutti interni alla struttura. Brighenti è soddisfatto perché un palazzetto dello sport a Borgo serve, serve ai suoi 5500 circa abitanti, serve agli sportivi, alle associazioni dilettantistiche, agli agonisti e anche alle realtà associative perché la struttura, circa 1500 mq, si presta a molteplici usi, già, alcuni anni fa, qui è stata fatta una festa della birra con un notevole successo, non è difficile immaginare quindi che possa essere usata per spettacoli, concerti, feste e quant’altro. L’edificio che naturalmente è di ultima generazione con cappotto esterno e infissi capaci di conferire un importante efficentamento energetico alla struttura, i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura del parcheggio lo alimenteranno, per questo sarà altamente sostenibile. In poche parole è stato pensato a tutto per avere una struttura efficiente e all’avanguardia, ciliegina sulla torta l’intervento del Coni che ha permesso di avere un mutuo a tassi d’interesse zero. Per conoscere quanto è stato effettivamente speso, come sempre, si deve attendere la fine dei lavori, la spesa si aggira comunque attorno ad una cifra inferiore ai 3 milioni di euro. Ora che l’opera sta per essere completata si potrà iniziare a programmare una nuova stagione di eventi e di sport per tutto il paese ma anche per i centri vicini.