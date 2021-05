Le salme saranno trasportate quest’oggi a Travagliato. Il rito solenne domani, mercoledì 12, alle 15 all’interno della chiesa parrocchiale.

Padre e figlia travagliatesi morti nello schianto: domani i funerali

Una vita amata, vissuta con entusiasmo e dignità, condivisa fino all’ultimo.

Il destino di Danilo e Chiara Ghitti è stato di andarsene insieme, uniti così come avevano vissuto. la notizia improvvisa della loro morte è arrivata lasciando la comunità di Travagliato, dove vivevano, nel più profondo cordoglio.

Padre e figlia sono mancati in seguito al terribile incidente avvenuto sulle strade cremonesi lo scorso sabato mattina: lo schianto tra la loro moto e un’auto non gli ha lasciato scampo.

E sono giorni di sgomento e lutto in paese, dove domani saranno celebrate le esequie.

I funerali sono stati fissati alle 15 all’interno della chiesa parrocchiale.

“Chiara era un fiore appena sbocciato, di una semplicità senza pari e il suo papà Danilo un uomo di una bontà più unica che rara” ha commentato una parente.