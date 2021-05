A perdere la vita nell’incidente di questa mattina Danilo e Chiara Ghitti, di 55 e 26 anni.

Terribile schianto in moto: morti padre e figlia

Stavano percorrendo la provinciale 27 all’altezza di Pieve S.Giacomo (Cremona) in sella della loro moto quando, all’incrocio con la SP33, si sono imbattuti in una vettura: l’impatto ha fatto finire la moto nel fosso a lato della carreggiata e i due sono stati sbalzati a diversi metri.

Il violento schianto si è rivelato fatale per Danilo, classe 1964, e Chiara Ghitti, classe 1994, padre e figlia di Travagliato, che hanno così perso la vita attorno alle 10.40 di questa mattina.

Padre e figlio a bordo dell’auto, invece, sono rimasti illesi. Il 59enne alla guida dell’auto è risultato negativo al test dell’etilometro.

Soccorsi

A ricostruire la dinamica dell’accaduto la polizia stradale, coadiuvata per le operazioni di soccorso dalle locali ambulanze, dall’elisoccorso e dai Vigili del fuoco.

Nel frattempo a Travagliato l’intera cittadina si stringe al lutto della famiglia. Danilo, originario di Iseo, aveva lavorato all’Alfa Acciai di Brescia.