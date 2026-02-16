Paderno, alla vista dei carabinieri gettano la droga dal finestrino: due arresti

Alla vista dei carabinieri, hanno provato a eludere il controllo gettando la droga dal finestrino: un gesto che non è passato inosservato ai militari Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari, che hanno fermato e arrestato due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Paderno, alla vista dei carabinieri gettano la droga dal finestrino

Ad attirare l’attenzione dei militari, che sabato sera erano impegnati in un servizio di pattugliamento a Paderno Franciacorta, è stata l’auto di grossa cilindrata che transitava lungo le vie del centro abitato. Ancora più sospetto è stato il gesto del passeggero, che ha cercato di disfarsi di un involucro gettandolo dal finestrino sperando, senza successo, di non essere notato. I carabinieri hanno subito bloccato il veicolo e recuperato il pacchetto, all’interno del quale sono state rinvenute 35 dosi di cocaina, per un peso totale di 43 grammi.

Due arresti

I militari hanno quindi perquisito l’auto e i due soggetti a bordo, un 27enne residente a Ospitaletto, e un cittadino israeliano classe 1958 e senza fissa dimora, entrambi pregiudicati. Sono stati trovati in possesso di un ulteriore panetto di hashish da 103 grammi e di un coltello a serramanico di 17 cm, mentre una chiave esagonale in ferro di 29 cm è stata rinvenuta nella portiera del conducente, pronta all’uso. Arrestati in fragranza di reato, la misura è stata convalidata questa mattina in direttissima.