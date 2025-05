Servizio civile e Leva civica, taglio del nastro all'Infopoint di Ospitaletto.

Taglio del nastro

É già operativo da alcune settimane ma verrà inaugurato ufficialmente venerdì 23 maggio 2025. Stiamo parlando dell'Infopoint per il Servizio civile e la Leva Civica di Associazione Mosaico. Gli uffici, aperti per 35 ore settimanali, si trovano nella storica sede della Croce Verde Ospitaletto in via San Pio da Pietrelcina 230.

Servizio civile e Leva civica

Si tratta del quarto sportello dopo Bergamo, Erba e Monza, questa volta la scelta di Associazione Mosaico è caduta sul territorio Bresciano. L'obiettivo è quello di facilitare la conoscenza e quindi lo sviluppo di questi percorsi, in un territorio dove già si è riscontrato un grande interesse. Essere presenti “fisicamente” permetterà quindi di valorizzare e supportare maggiormente i giovani e le realtà del Bresciano (dove si contano già 28 associati), che leggono nel Servizio civile e nella Leva civica un’opportunità di crescita sia personale che della collettività.

Già attivo

Il servizio, come detto, ha preso il via nelle scorse settimane. Negli uffici di Ospitaletto hanno iniziato a ricevere informazioni e indicazioni puntuali non solo gli aspiranti operatori volontari, ma anche gli enti pubblici o del privato sociale che puntano ad avvalersi di questa preziosa risorsa.

Per Associazione Mosaico, investire in una nuova sede si inserisce inoltre nel più ampio obiettivo che persegue sin dalla sua fondazione (nel marzo 2000): lo sviluppo e la gestione del Servizio civile universale e della Leva civica lombarda volontaria presso le sedi delle realtà non profit aderenti, pubbliche e private.

I protagonisti

L’inaugurazione sarà quindi anche l’occasione per presentare ciò che il Servizio civile e la Leva civica possono offrire alle nuove generazioni e agli enti associati che, grazie ai progetti redatti da Associazione Mosaico, possono incrementare i servizi per i cittadini. L’evento di venerdì 23 maggio vedrà protagonisti anche i giovani del territorio, che stanno terminando o si accingono a iniziare il loro percorso di Servizio civile.

Il programma

Ore 10,45 – 11,00: accoglienza

Ore 11,00 – 11,05: saluti introduttivi di Claudio Di Blasi, presidente Associazione Mosaico

11,05 – 11,35: Gli operatori volontari che stanno terminando il proprio percorso presentano un lavoro collettivo sul significato del servizio

Ore 11,35 – 11,45: saluti di Enrico Mandelli, presidente del Consiglio comunale di Ospitaletto, della consigliera comunale Germana Antonelli, e di Maurizio Falappi, Croce Verde Ospitaletto

Ore 11,45 – 11,50: intervento di Claudio Di Blasi: Servizio civile, Leva civica, e l’importanza della presenza di un Infopoint nel Bresciano

Ore 11,50 – 12,00: intervento di Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro

12,00 – 13:00: Buffet e aperitivo