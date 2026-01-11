Proseguono gli scavi nel terreno al confine tra Adro e Palazzolo sull’Oglio dove nel pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio, sono state ritrovate delle ossa umane. Sul posto i carabinieri della Scientifica per gli accertamenti.

Ossa umane in un campo tra Adro e Palazzolo: proseguono gli scavi

A segnalare la presenza dei resti, probabilmente sepolti da molti anni, era stato un cittadino che passeggiava per le campagne. Il successivo accertamento del medico legale, intervenuto in serata, ha confermato la natura umana dei resti: un femore, una tibia e diverse falangi, per ora. Le indagini sul ritrovamento sono in capo ai carabinieri della Compagnia di Chiari: questa mattina gli scavi sono ripresi per stabilire la presenza di eventuali porzioni di tomba, che potrebbero ricondurre a una antica sepoltura. Sembrerebbe che i resti fossero sepolti da diversi anni e che l’area, al confine tra Adro e San Pancrazio, fosse stato in passato un sito archeologico.