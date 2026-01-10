Ossa affiorano da un campo tra Adro e Palazzolo: si tratta di resti umani

Gli accertamenti del medico legale hanno confermato la natura del ritrovamento: l'area è stata posta sotto sequestro

Nel pomeriggio di oggi (sabato 10 gennaio) diverse ossa sono state rinvenute in un campo situato tra Adro e San Pancrazio (Palazzolo sull’Oglio). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri del Sis (sezione investigazioni scientifiche) e della Compagnia di Chiari, che ora indagano sul ritrovamento. La conferma è arrivata in serata, dopo gli accertamenti del medico legale: si tratta di resti umani.

A segnalare la presenza dei resti, probabilmente sepolti da molti anni, è stato un cittadino che passeggiava per le campagne, che ha notato diverse ossa emergere da uno scavo effettuato in uno dei campi, non lontani dal perimetro della cava. Allertati, i carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi. Un primo accertamento effettuato dal veterinario di Ats aveva in un primo momento escluso la provenienza animale dei resti, riconducibili verosimilmente a uno scheletro umano. A confermare la natura delle ossa sono stati i successivi accertamenti del medico legale. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Chiari hanno avviato le indagini per far luce sul ritrovamento: l’area dove sono stati trovati i reati è stata posta sotto sequestro, domattina si procederà con ulteriori scavi.