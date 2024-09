E’ stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì lo scippatore in monopattino che a fine agosto aveva colpito a Ospitaletto, rubando una borsetta a una ragazza e tentando poi di rapinarne un’altra. Condotto in carcere a Brescia, dovrà rispondere di tentata rapina e furto con strappo.

Ospitaletto, arrestato lo scippatore in monopattino

Il doppio episodio è avvenuto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto. L’uomo, un giovane di origini straniere, prima ha colpito in piazza Mercato, strappando una borsa dalle mani di una 19enne e fuggendo via sul suo monopattino elettrico. Poi, poche ore più tardi, ha cercato di rapinare una seconda ragazza che in quel momento stava rincasando nell’abitazione in via Gorizia, ma è stato messo in fuga dalle urla della sua vittima.

Entrambe le giovani sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti, mentre i carabinieri della stazione di Ospitaletto hanno avviato le indagini che hanno portato a identificare e rintracciare dell’aggressore. Arrestato e condotto in carcere a Brescia, dovrà rispondere di tentata rapina e furto con strappo.