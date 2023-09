Si affronta la tematica con il Professor Sergio

Orologio biologico, orologio della vita

Una serata fortemente voluta dalla Proloco di Alfianello, il Comune e la Rete della città sane e quella della città delle donne di cui la comunità alfianellese fa parte, per la propria cittadinanza ad affrontare il delicato argomento che riguarda la salute: l'orologio Biologico, l'orologio della vi-ta, appunto.

In corso ora, presso la sala civica del Comune di Alfianello, in piazza Lodovico Pavoni al civico 7, il dialogo con il Professore Emerito, Università degli Studi di Brescia, Adjunct Professor di Ginecologia ed Ostetricia alla Yale School of Medicine della Yale Univer-sity, New Haven e Presidente della «Giovanni Lorenzini Medical Foundation» di New York, negli Stati Uniti.

Il Professor Pecorelli, Presidente anche del Comitato Scientifico, Gruppo Opedaliero Villa Gemma, Barba-rano di Salò e Presidente Comitato Scientifico-Culturale della Federazione Medico Sportiva Italiana, sta snocciolando ai presenti una coinvolgente relazione che sta spaziando che parte dall’ambiente ai fattori che possono influenzare la vita e la salute delle persone.

L'evento è trasmesso anche in streaming e visibile sul canale youtube del Comune di Alfianello al link:

https://www. youtube.com/@comunedialfianello2880