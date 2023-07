Consiglio delle Autonomie Locali: eletti Matteo Zani e Gianluca Cominassi.

Consiglio delle Autonomie Locali: gli eletti

L’Assemblea dei Sindaci, convocata questa mattina (giovedì 6 luglio 2023) per l’elezione dei rappresentanti comunali nel Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, ha eletto il sindaco Matteo Zani del Comune di Alfianello, che succede al sindaco Ferretti di San Zeno Naviglio, e il sindaco Gianluca Cominassi del Comune di Castegnato, riconfermato nel suo ruolo. In rappresentanza della provincia di Brescia, territorio con popolazione superiore ai 750mila abitanti, la normativa prevede che siano eletti due sindaci, uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Castegnato) e uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Alfianello). All’Assemblea hanno partecipato 54 sindaci in rappresentanza di 604.514 abitanti.

Il CAL

Il CAL, organo di consultazione permanente tra la Regione e il Sistema delle autonomie locali lombarde, è previsto dall'art. 54 dello Statuto d'Autonomia regionale ed è disciplinato dalla legge regionale n. 22 del 23 ottobre 2009. Esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di bilancio regionale, di coordinamento della finanza locale e su quelli riguardanti le funzioni amministrative degli enti locali. Esercita iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale delle funzioni amministrative agli enti locali; può segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato; elegge un componente della Commissione garante dello Statuto; può richiedere il parere di tale Commissione sulla conformità allo Statuto di alcuni progetti di legge.

Composizione

Il Consiglio delle Autonomie Locali è composto da:

- I Presidenti di ogni Provincia;

- Il Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano;

- Il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane Lombarde;

- Il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia (ANCI Lombardia);

- Il Presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – delegazione regionale della Lombardia (UNCEM Lombardia);

- Due sindaci per i comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti;

- Un sindaco per ogni provincia, ovvero due, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, per ogni provincia con popolazione superiore a 750mila abitanti (province di Brescia, Bergamo, Varese e Monza e Brianza).