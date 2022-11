Omicidio Bailo, addio al padre di Manuela

Una triste notizia che arriva a quattro anni di distanza dalla terribile vicenda che ha visto come vittima Manuela Balio, brutalmente uccisa dall'amante e collega di lavoro.

Un altro grave lutto colpisce la famiglia

Si è spento all'età di 68 anni, stroncato da un male che non gli ha lasciato scampo, il padre, Elvio Bailo di Nave. Un altro grave lutto colpisce così la famiglia della donna che fu uccisa all'età di 35 anni dal collega Fabrizio Pasini con il quale da tempo aveva una relazione segreta. Sindacalista sposato e padre di due figli, non voleva che la loro relazione uscisse allo scoperto: aveva così sgozzato la donna per poi trascinarla fuori dall'abitazione ormai senza vita. L'ha poi caricata in auto e successivamente abbandonata in una vasca di accumulo di liquami nelle campagne del Cremonese.

Omicidio Bailo, una vicenda che ha scosso l'Italia

Proprio in quei concitati giorni nei quali si estendevano a macchia d'olio le ricerche della giovane, Pasini si trovava in vacanza in Sardegna con la moglie e i figli. Al suo rientro fu arrestato e accompagnato sul luogo dove era sepolto il cadavere. Pasini è stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

L'ultimo saluto

Sono numerosi i messaggi di cordoglio giunti a seguito della notizia della dipartita dell'uomo: "Riposa in pace insieme alla tua cara Manuela"; "Ti ricorderò con tanta stima, eri una persona speciale"; "Abbraccia forte la tua bambina"; "Persona molto gentile, ora potrà riabbracciare la sua adorata Manuela. Il dolore è immenso. Voglio credere che sia con lei, sarete finalmente in pace". A piangerlo la moglie Patrizia e i figli Marco e Arianna. I funerali sono in programma alle 14 di domani (giovedì 24 novembre 2022) nella chiesa parrocchiale del paese.