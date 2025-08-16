furti

I primi accertamenti hanno permesso di appurare che parte della refurtiva era stata asportata, circa due settimane fa, proprio in un cantiere della TAV

Oltre 1.300 chilogrammi di cavi di rame rubati da un cantiere Tav: due i denunciati.

Rubati da un cantiere Tav oltre 1.300 chilogrammi di cavi

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Calcinato, nell'ambito di una serie di servizi finalizzati a prevenire e contrastare i furti di rame nelle infrastrutture ferroviarie ed i cantieri TAV, hanno proceduto al controllo di un furgone sospetto, con a bordo due giovani, rinvenendo al suo interno 1.340 kg di cavi di rame ed un ingente quantitativo di oggetti in ottone.

Scattano le denunce

I primi accertamenti hanno permesso di appurare che parte della refurtiva era stata asportata, circa due settimane fa, proprio in un cantiere della TAV. I due uomini, rispettivamente di 30 e 36 anni, sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione. Sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire alla provenienza di tutto il materiale rinvenuto.