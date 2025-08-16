furti

Oltre 1.300 chilogrammi di cavi di rame rubati da un cantiere Tav: due i denunciati

I primi accertamenti hanno permesso di appurare che parte della refurtiva era stata asportata, circa due settimane fa, proprio in un cantiere della TAV

Calcinato
Pubblicato:

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Calcinato, nell'ambito di una serie di servizi finalizzati a prevenire e contrastare i furti di rame nelle infrastrutture ferroviarie ed i cantieri TAV, hanno proceduto al controllo di un furgone sospetto, con a bordo due giovani, rinvenendo al suo interno 1.340 kg di cavi di rame ed un ingente quantitativo di oggetti in ottone.

Scattano le denunce

I primi accertamenti hanno permesso di appurare che parte della refurtiva era stata asportata, circa due settimane fa, proprio in un cantiere della TAV. I due uomini, rispettivamente di 30 e 36 anni, sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione. Sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire alla provenienza di tutto il materiale rinvenuto.

