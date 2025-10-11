Occupava da anni una cascina di Chiari: intervengono le Forze dell’ordine

A pochi giorni dallo sgombero di alcune persone che bivaccavano in un parcheggio privato , proseguono le attività di controllo e prevenzione del territorio avviate in collaborazione tra la Polizia Locale di Chiari e la locale stazione dei Carabinieri. In particolare, il secondo intervento riguarda uno stabile di via Sandella, dove insieme ai proprietari di una cascina le Forze dell’ordine hanno individuato un soggetto che da anni occupava abusivamente l’immobile. Proprietari riprendono in mano lo stabile

“L’Amministrazione comunale ringrazia la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri per la costante collaborazione e per il loro impegno nel garantire la sicurezza, la legalità e il rispetto del patrimonio pubblico e privato” ha commentato sui social il sindaco della città Gabriele Zotti.