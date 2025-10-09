Bivaccavano nel parcheggio di Chiari: allontanati.

A pochi giorni dalla seduta itinerante del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata a Chiari dalla Prefettura di Brescia, sono state intensificate le attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo abusivo di proprietà pubblico-private da parte di persone non identificate. I risultati non si sono fatti attendere.

I controlli di Locale e Carabinieri a Chiari

Nella mattinata di martedì 7 ottobre 2025 durante un controllo nel parcheggio interrato di piazza del Granaio, la Polizia Locale ha individuato due cittadini extracomunitari, che bivaccavano nell’area. Sono accompagnati alla stazione dei Carabinieri di Chiari per l’identificazione e gli accertamenti di rito. Dopo il controllo, sono stati allontanati.

“L’ Amministrazione comunale ringrazia la Polizia locale e l’Arma dei carabinieri per il costante impegno a tutela della sicurezza e del decoro urbano” ha commentato il sindaco Gabriele Zotti.

