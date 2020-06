Nuove guide per le parrocchie di Bassano bresciano, Pralboino e Brandico: il benvenuto ufficiale sarà a settembre, ma intanto la nomine di don Piero Pochetti, don Giancarlo Zavaglio e don Fausto Mussinelli, alla cui base c’è la volontà di riorganizzare le parrocchie, sono state ufficializzate oggi.

Finisce l’avventura a Mairano per don Piero Pochetti, parroco del piccolo paese dal 2016. Il sacerdote, classe 1956 e originario di Rovato, a settembre prenderà le redini della parrocchia di di San Michele Arcangelo a Bassano Bresciano in sostituzione a don Angelo Scotti, che nelle scorse settimane ha dovuto dare le dimissioni dal suo ruolo a causa della malattia dopo 27 lunghi anni trascorsi a fianco della comunità. Anche il parroco della frazione di Pievedizio, don Alessandro Lovati, saluterà la comunità per partire alla volta del santuario di Seniga.