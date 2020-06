Mairano, Brandico e Longhena salutano i loro preti, in partenza a settembre

Mairano, Brandico e Longhena devono salutare i loro preti: al posto di quattro ne arrivano solo due per le comunità e le loro frazioni.

Mairano, Brandico e Longhena salutano i loro preti

Mairano, Brandico e Longhena a settembre diranno addio ai sacerdoti per accoglierne in cambio… soltanto due. Mairano e Pievedizio saluteranno don Piero Pochetti e don Alessandro Lovati, mentre Longhena don Carlo Bosio e Brandico don Giancarlo Zavaglio. La decisione della cura è dei giorni scorsi e i quattro verranno “rimpiazzati” con altri due sacerdoti. Un fulmine a ciel sereno che ha scosso profondamente le comunità, che ora hanno paura di sentirsi smarrite senza guida. I saluti sono rimandati a settembre e si è in attesa di capire chi saranno i sostituti e come cambierà per tutti la vita religiosa all’interno delle comunità.