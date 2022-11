Nonno scambia la nipotina all'uscita da scuola, il sindaco: "Da un equivoco si è passati al caso"

Non si placa la bufera che ha suscitato la vicenda del nonno che martedì 8 novembre 2022 ha scambiato la nipotina all'uscita dalla scuola media con un'altra ragazzina.

E così il primo cittadino di Gussago, Giovanni Coccoli ha sentito il dovere di precisare ulteriormente quanto accaduto, nel tentativo di mettere a tacere il vento di odio e di accuse che si sono sollevate dai social.

"I fatti riportano l’errore umano di una persona anziana che, come di consueto, si dirigeva verso la scuola attendendo l’uscita della propria nipotina. L’uomo, avrebbe scambiato erroneamente la nipote con un’altra ragazzina, invitandola a seguirlo per tornare a casa. La stessa ragazzina, comprensibilmente confusa dalla situazione, si è così diretta verso la mamma, che la aspettava a poche centinaia di metri, spiegandole l’accaduto. É così che da un equivoco si è passati al “caso”. Proprio in quel momento era presente anche il Personale della Polizia Locale che stava terminando il servizio d’Istituto per la viabilità all’uscita degli alunni. Notando una madre agitata e la figlia in lacrime, si è così avvicinato per verificare cosa stesse succedendo. La mamma ha così affermato che “la figlia era spaventata perché poco prima era stata "importunata" da un adulto all'uscita del plesso scolastico”. Vista la situazione delicata, l’Agente ha così deciso di invitare l’uomo a seguirlo presso gli Uffici del Comando, così da meglio inquadrare la situazione e porre in essere eventuale attività investigativa".