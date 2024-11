Nonna Rosi ha raggiunto la tripla cifra: «Sono già pronta a festeggiare i 101»

Nonna Rosi ha raggiunto la tripla cifra: «Sono già pronta per il prossimo traguardo».

Nonna Rosi nel club delle centenarie

Rosina Fari ha spento cento candeline, circondata dai familiari, dal sindaco Stefano Godizzi e da altri componenti dell’Amministrazione, nonché chiaramente dal personale della Rsa «Paolo VI» di Bagnolo Mella dove da sei anni è ospite. Questa è divenuta la sua casa dopo che con tenacia da sola ha vissuto fino a più di novant'anni; nel 2018 è entrata a far parte delle «nonne della Casa di riposo», come lei era solita chiamare le ospiti della Rsa negli anni in cui da volontaria offriva il suo aiuto.

Classe 1924, Rosina (familiarmente «Rosi») Fari ha attraversato un secolo di storia.

Con mente lucida e pungente ha ricordato a chi le fa compagnia particolari della sua vita sia felici che difficili, ma che le sono cari.

"Sono già pronta per il traguardo dei 101"

Le serenate che da ragazza il suo fidanzato le dedicava; da mamma di due figli, come le tante donne del tempo, ha dovuto sperimentare la fatica settimanale del «far bucato» portando le pesanti lenzuola a lavare nelle acque del Garza. Ha raccontato poi di come ha mosso i primi passi in casa di riposo come volontaria per poi diventarne ospite nel 2018 dopo aver vissuto sola con tenacia fino all'età di 94 anni. Con simpatia ha svelato anche come da nonna abbia viziato i cinque nipoti regalando caramelle e mancette di nascosto dai genitori e ora assapora la gioia di essere bisnonna di quattro pronipoti! La signora Rosina ha accolto i festeggiamenti con gioia e commozione, intenzionata a guardare al futuro con grinta: "Pronta a festeggiare anche l'anno prossimo il traguardo dei 101" le sue parole che testimoniano la forte fibra e la voglia di continuare il suo percorso oltrepassando il secolo di vita. Circondata dall'affetto dei suoi cari, dal personale della casa di riposo, dal sindaco e assessori si è detta felice del traguardo raggiunto. Ha poi intrattenuto i presenti raccontato aneddoti della sua vita giovanile .

Tante feste per i nonni

Se questi giorni sono stati caratterizzati e scanditi dalla festa per Rosi, anche ottobre si è segnalato quale mese propizio nel porre i nonni al centro dell’attenzione e delle attenzioni della comunità bagnolese.

Altro momento significativo si è vissuto infatti con la «Festa dei nonni» organizzata dall’Amministrazione comunale presso la Sala Filanda del Palazzo Bertazzoli.

Intenso è stato il lavoro organizzativo e curato dall’Assessore al «Benessere sociale» Cristina Leoni con il personale dell’Ufficio Servizi sociali al fine di predisporre il programma del pomeriggio di festa, organizzare le attività di intrattenimento e promuovere una raccolta di omaggi da parte di ditte bagnolesi da offrire ai nonni in occasione della festa.

L’ampio salone della Filanda ha visto la partecipazione di più di un centinaio di nonne e nonni, in alcuni casi accompagnati da figli e nipoti, che hanno trascorso in allegria il pomeriggio fra giochi e musica dopo il saluto portato dal sindaco Stefano Godizzi.

Un esperienza da ripetere

Un’esperienza non solo positiva e da ripetere, ma anche da ampliare al fine di creare una reale rete di incontri e di relazioni positive che siano di supporto e di valorizzazione delle terze e quarta età. Questo è l’obiettivo ambizioso che l’attuale Amministrazione comunale intende raggiungere nei prossimi anni contando anche sul supporto che Associazioni e volontari possono offrire.