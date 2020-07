Non ci sono altri positivi al Grest di Orzinuovi

Non ci sono altri ragazzi positivi al Grest di Orzinuovi.

Dopo il caso che è stato riscontrato lunedì all’interno del centro estivo parrocchiale di Orzinuovi, non ci sarebbero altri positivi fra i ragazzi. Lo ha confermato Ats direttamente all’Amministrazione comunale poco fa, che ha eseguito i tamponi su tutti quelli che sono entrati in contatto con la contagiata. I ragazzini, in totale 10, i due animatori e i genitori della partecipante con il virus dovranno comunque “scontare” 14 giorni di quarantena. Nessuno, al momento, nemmeno la 14enne positiva, ha riscontrato alcun sintomo del virus.