Un positivo al Grest di Orzinuovi, stamattina i tamponi su animatori e compagni

Un positivo al Grest di Orzinuovi

Un ragazzino positivo al CoVid nel Grest di Orzinuovi e scatta subito la Quarantena per nove persone. Secondo il sindaco Gianpietro Maffoni non c’è nessun allarmismo ma al momento è stata già eseguita la sanificazione sulle strutture utilizzate dal gruppetto ed è scattato comunque l’isolamento domiciliare per due settimane e l’esecuzione del tampone sui ragazzini e sugli animatori all’ospedale di Orzinuovi.

“Ieri mattina mi è arrivata una comunicazione dal Grest, dove è stato trovato un ragazzino positivo al virus – ha spiegato il primo cittadino – Si trovava all’ospedale per un piccolo intervento chirurgico ed è stato sottoposto alla prassi, compreso il test per il Coronavirus, al quale è stato trovato positivo senza presentare alcun sintomo. Così come al momento compagni e animatori, che sembrano essere in salute. Secondo le normative i frequentanti dei centri estivi sono divisi in piccoli gruppi e il loro al momento è stato sospeso e tutti stamattina si stanno sottoponendo a visite e tampone all’ospedale cittadino. Non c’è nessun allarmismo al momento né motivo di preoccuparsi: nessuno presenta sintomi e come Comune abbiamo provveduto già ieri a far sanificare tutti gli ambienti, inoltre è scattato subito l’isolamento di due settimane per i ragazzini, gli animatori del gruppo e i parenti”.