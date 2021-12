Non ce l'ha fatta l'operaio caduto da una scala davanti agli occhi del figlio

Bassa

I primi a soccorrerlo sono stati il figlio e il cognato presenti con lui sul cantiere.

Un tragico epilogo ha avuto l'incidente accorso ieri (venerdì 3 dicembre) a Borgo San Giacomo.

La vittima

Non ce l'ha fatta Angelo Brignoli, 58 anni di Orzivecchi è spirato in ospedale.

Ogni tentativo per rianimarlo

Muratore, padre di tre figli due ragazze Jessica e Melissa e il figlio Luigi. Quest'ultimo ed il cognato erano con lui sul cantiere al momento dell'incidente. É poi intervenuta la Polizia Locale con il defibrillatore posto davanti al Municipio. Il 58enne stava lavorando su una scala quando, per cause ancora da chiarire è caduto all'indietro andando a sbattere la testa. L'ipotesi al momento più accreditata fa pensare che sia stato un infarto a cogliere d'improvviso l'uomo. Sono stati il figlio insieme al cognato dell'uomo a soccorrerlo per primi e ad allertare il 118. Intervenuti sul posto anche i Tecnici di Ats. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi, dopo il trasporto in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia dove è stato ricoverato, l'uomo è deceduto. Un lutto che ha sconvolto la comunità, a piangerlo anche la moglie Mirella.