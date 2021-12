Colto da malore mentre è sulla scala, operaio portato in eliambulanza agli Spedali Civili

Bassa

L'allarme è scattato in codice rosso.

L'allarme è scattato questo pomeriggio (venerdì 3 dicembre) poco dopo le 15.30 in via Francesco Petrarca a Borgo San Giacomo.

Codice rosso

Un operaio si trovava a lavorare su di una scala quando è stato colto da un malore. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso; sul posto per soccorrere l'uomo (58) anni, sono accorse due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova. Le condizioni dell'uomo sono apparse serie.