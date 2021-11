Lutto

Pietro Tura, 88 anni, è spirato alla Poliambulanza dopo sette giorni di prognosi riservata

Non ce l'ha fatta l'anziano investito a Camignone.

Incidente

Si è spento una settimana dopo l'incidente in via Giuseppe Cesare Abba a Camignone, frazione di Passirano, Pietro Tura, 88 anni. Sabato scorso, 13 novembre, poco dopo le 14.30 l'uomo era stato investito fuori dal campo santo di Camignone. Stava attraversando la strada quando una Renault Clio guidata da un uomo di Ome l' ha travolto, scaraventandolo a terra. Nonostante l'urto sia avvenuto a velocità molto bassa, le condizioni dell'uomo sono subito apparse come gravi.

Lutto

Trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, ieri sabato 20 novembre, dopo sette giorni di prognosi riservata, è spirato. Pietro Tura era molto conosciuto a Passirano dove per tanti anni ha fatto l'idraulico. Lascia i quattro figli Anna,Paola, Cristina e Roberto oltre a tanti amici e parenti. L'ultimo saluto sarà celebrato martedì 23 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Camignone.