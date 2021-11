Anziano investito a Camignone: soccorsi in codice rosso

Incidente

La vittima è un 88enne. Sul posto due ambulanze e un'auto medica.

E' partita in codice rosso la chiamata ai soccorsi per un incidente in via Giuseppe Cesare Abba a Camignone, frazione di Passirano. Qui è stato investito un anziano.

Anziano investito a Camignone

L'allarme è scattato alle 14.35 di sabato 13 novembre. Al momento sono poche le informazioni disponibili. In base ai dati forniti da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, un anziano di 88 anni sarebbe stato investito in via Giuseppe Cesare Abba a Camignone. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica.

Il trasporto in ospedale

L'88enne è stato accompagnato alla Poliambulanza di Brescia in codice rosso. Le sue condizioni, infatti, destano molta preoccupazione.