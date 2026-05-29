E’ stato pubblicato nel tardo pomeriggio di giovedì 28 maggio (fuori tempo massimo per l’inserimento della notizia sul settimanale Chiariweek, in edicola dal 29 maggio, che contiene però un ampio e dettagliato servizio sulle elezioni con dati, riflessioni e commenti) il decreto per la nomina della nuova Giunta di Rovato, che affiancherà il sindaco Valentina Bergo nella sua azione amministrativa.

Nominata la nuova Giunta di Rovato, vicesindaca è Gabriella Pe

La leghista Gabriella Pe, la candidata che ha ottenuto ai seggi il maggior numero di preferenze in assoluto, è stata nominata vicesindaco e assessora al Commercio, Marketing territoriale e Cura della città. Nella squadra di Giunta Alberto Piva, candidato nella lista di Forza Italia (l’unico già presente nel board uscente) nominato assessore al Governo del territorio (con deleghe a Urbanistica, Ecologia, Edilizia Privata e pianificazione territoriale); Eduart Caca, della Civica Belotti per Rovato, nominato assessore a Sport e Innovazione; Carlo Alberto Capoferri, assessore a Infrastrutture e Patrimonio Pubblico, con le deleghe a lavori pubblici, viabilità; Michela Bosio, assessora a Famiglia, Scuola e Politiche sociali, con le leghe a Istruzione, Servizi sociali, Politiche giovanili, Associazionismo e Inclusione. Molte le deleghe che il sindaco Valentina Bergo ha scelto di mantenere per sé: Cultura, Comunicazione, Bilancio, Attività produttive, Grandi eventi e Rapporti con le partecipate. E’ stata infine conferita all’ex assessore Pieritalo Bosio, eletto in Consiglio comunale, la delega (senza portafoglio) a Polizia e Pubblica sicurezza.

Il Consiglio comunale

Nella giornata di giovedì 28 maggio è stato pubblicato in albo pretorio anche il manifesto degli eletti in Consiglio comunale. Per la maggioranza Eduart Caca e Tiziano Belotti (Civica Belotti per Rovato), Kamran Ishtiaq Raja (Forza Italia), Gabriella Pe, Stefano Venturi e Pieritalo Bosio (Lega), Carlo Alberto Capoferri, Mattia Ramera, Filippo Consoli e Flavio Galli (Fratelli d’Italia).

Per la minoranza, oltre ai tre candidati sindaci Alessandro Botticini (Pd e Rovato Attiva), Gabri Marini (Rovato Vivibile e Rovato che cresce) e Roberto Manenti (Rovato al contrario), sono stati eletti Francesco Econimo ed Emanuela Caretta (Pd) ed Elisa Bara (Rovato Vivibile).

Chiaramente con le nomine in Giunta, si riconfigurerà anche il Consiglio, visto che gli assessori libereranno alcuni seggi lasciando spazio ai più preferenziati tra i non eletti: per la Lega Giada Scarpini, per Fratelli d’Italia Sergio Maranesi, per la Civica Belotti l’ex assessora Elena Belleri.