Elezioni a Rovato: Valentina Bergo vince al primo turno con il 55,92%

Con il sostegno di cinque liste (Fratelli d’Italia, Lega, Civica Belotti per Rovato, Forza Italia e Noi siamo Rovato) e una schiera di quasi 80 candidati, aveva i numeri dalla sua parte. Era difficile, però, immaginare una vittoria così schiacciante al primo turno: Valentina Bergo è il nuovo sindaco di Rovato con il 55,92% dei voti.

Elezioni a Rovato: Valentina Bergo vince al primo turno

L’attesa ai seggi nel pomeriggio di lunedì 25 maggio è stata lunga. In alcune sezioni le operazioni di spoglio si sono protratte per ore al punto che quando, intorno alle 19, è cominciata la festa in Municipio per celebrare la vittoria di Valentina Bergo, non c’era ancora la percentuale definitiva. I risultati sono stati formalizzati solo in tarda serata: per il Centrodestra una supremazia netta con il 55,92% e 4.732 voti; Alessandro Botticini, candidato di Pd e Rovato Attiva (con l’appoggio di M5s e Avs) si è fermato al 19,98% con 1.691 voti; Gabri Marini, sostenuta dalle civiche Rovato Vivibile e Rovato che cresce, ha raggiunto il 17,60% con 1.489 voti; Roberto Manenti con Rovato al contrario ha intercettato il 6,50% con 550 voti.

Una supremazia netta

La supremazia della coalizione di Centrodestra è stata netta: Bergo ha vinto in tutte e 15 le sezioni, in alcune con percentuali superiori al 60%. Solo in tre sezioni non ha superato la soglia del 50% (la 1, dove si è fermata al 49,32%; la 3, dove ha raggiunto 49,36%; la 13, una delle due della frazione Lodetto, dove si è registrato il dato più basso, pari al 44,31%): un gap ampiamente compensato dall’ampio consenso ottenuto nei seggi della frazione Duomo (64,26% nell’11 e 63,11% nel 12) e di Sant’Andrea (60,80 nel seggio 10); nel centro, la performance migliore si è registrata nella sezione 7 (64,11%).

Tra i partiti vince Fratelli d’Italia

Tra i partiti, quello che ha ricevuto il maggior numero di consensi è Fratelli d’Italia con il 18,79%. Al secondo posto la Lega (14,70%) che si è mantenuta per una manciata di voti davanti al Pd, terzo partito con il 14,48%. Forza Italia ha catalizzato il 9,09%, mentre Noi siamo Rovato (sostenuto da Noi Moderati e altre Forze centriste) ha preso il 2,44%, non abbastanza per un posto in Consiglio comunale.

Per quanto riguarda le civiche, quella trainata dall’ex sindaco Tiziano Belotti ha conquistato l’11,82% con 963 voti, ma è indubbiamente degno di nota il risultato raggiunto da Rovato vivibile di Gabri Marini, che ha conquistato l’11,61% con 946 voti. Si è fermata al 5,26% Rovato Attiva, civica in appoggio a Botticini; 5,30% per Rovato che cresce, l’altra lista a sostegno di Gabri Marini.

Il nuovo Consiglio comunale

Dalle proiezioni in base alle percentuali di lista e alle preferenze, il nuovo Consiglio comunale risulta così composto: per la maggioranza, Gabriella Pe, Stefano Venturi e Pieritalo Bosio (Lega), Carlo Alberto Capoferri, Mattia Ramera, Filippo Consoli e Flavio Galli (Fratelli d’Italia), Raja Kamran Ishtiaq (Forza Italia), Eduart Caca e Tiziano Belotti (civica Belotti per Rovato); per la minoranza, oltre ai tre candidati Alessandro Botticini, Gabri Marini e Roberto Manenti, due posti per il Pd (Francesco Econimo ed Emanuela Caretta) e uno per Rovato Vivibile (Elisa Bara).

Il commento a caldo di Valentina Bergo

Visibilmente emozionata, Valentina Bergo ha espresso la sua gratitudine ai candidati della coalizione e ai cittadini per la fiducia accordata: “Mi sento soddisfatta perché la cittadinanza ha apprezzato la serietà di una campagna basata sui contenuti e non sugli scimmiottamenti e le critiche personali. Ci metteremo al lavoro da subito per garantire continuità nei servizi”. Sulla squadra di Governo, Bergo ha precisato che l’intenzione è valorizzare le preferenze e le competenze presenti nella coalizione.

Le congratulazioni di Alessandro Botticini

Alla festa presso il Municipio si è presentato l’avversario Alessandro Botticini, che si è congratulato con Bergo per la vittoria al primo turno: “Io personalmente e il gruppo che con me ha cercato il consenso per potere amministrare la città di Rovato, le facciamo i nostri migliori auguri perché possa amministrare con metodo e saggezza”, ha scritto poi sui social, ringraziando gli elettori che hanno permesso al gruppo di avere tre consiglieri.

Affluenza ai minimi storici

Dato negativo delle Amministrazioni 2026, un po’ in tutta Italia, l’affluenza bassissima. Su 14.585 aventi diritto hanno votato 8.610 cittadini rovatesi, pare al 59,03%. In altre parole, quattro cittadini su dieci non si sono recati alle urne per eleggere il loro sindaco.