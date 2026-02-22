Ha inaugurato il suo atelier a soli vent’anni, dimostrando di avere non solo talento e creatività, ma anche determinazione e coraggio. A distanza di tre anni, però, la giovanissima Lucia Andreoli (classe 2002) è riuscita a compiere il grande passo: da dicembre 2025 ha trasferito la sua attività da Erbusco ad Adro, in uno spazio di 300 metri quadrati (il triplo rispetto al precedente). Da creator su TikTok (con i suoi video relativi a moda e cucito nel 2020 aveva attirato i riflettori di Vanity Fair e Cosmopolitan) a stilista e, adesso, anche imprenditrice, visto che ha costruito un’attività in cui lavorano cinque persone.

Nell’atelier di Lucia Andreoli i sogni diventano realtà

“E’ stato un bel passo – ha ammesso – Avevamo la necessità di ampliarci come spazi, sia per la produzione che per l’esposizione e sono molto contenta. Stiamo costruendo un team affiatato: facciamo tutto quello che facevamo prima, in una location più adatta e abbastanza vicina a dove eravamo. Lo spostamento è un passo importante, da organizzare con grande attenzione. Non è stato facile: ora, dopo quasi due mesi, ci stiamo stabilizzando”. Lucia Andreoli ha un entusiasmo contagioso, quello che nasce dalla passione: “Tutto è nato dalla mia creatività, che sono riuscita a trasformare in un lavoro”, ha spiegato. Verissimo, ma c’è qualcosa di più: non si tratta “solo” di confezionare abiti meravigliosi (alcuni dei quali hanno sfilato su passerelle assai prestigiose, come il palco di Miss Europe Continental e la Mostra del Cinema di Venezia 2023 grazie all’influencer Valeria Angione), bensì anche di fare impresa. “Finora mi sono formata da autodidatta – ha rivelato – I miei studi si sono concentrati sulla moda e non sul marketing, che sto cercando di imparare”. Anche i social, che rappresentano uno dei principali canali d’accesso all’atelier, sono gestiti internamente. “Facciamo tutto noi, scattiamo noi le foto, facendo anche shooting sul territorio in location caratteristiche – ha proseguito – Sono una vetrina che ci fa conoscere in tutta Italia quindi li curiamo con attenzione. Però tante clienti vengono da noi grazie al passaparola”.

Abiti su misura, con una vasta personalizzazione

Su quali siano i punti di forza del suo atelier, la giovane erbuschese non ha dubbi: “Offriamo una vastissima personalizzazione che è raro trovare altrove – ha spiegato – E’ possibile creare l’abito da zero, affidandosi a una persona competente che guida negli abbinamenti”. Un’opportunità che vale sia per i vestiti da cerimonia, sia per la collezione sposa. “Affianchiamo le spose per arrivare alla resa ottimale, modifichiamo l’abito cercando di assecondare le loro idee e di trovare la soluzione più adatta, le guidiamo nella scelta dei tessuti – ha sottolineato – Il fatto che molte spose ci scelgano è gratificante, ma la cosa più bella è quando, alla prova dell’abito, vediamo la sposa davvero felice”. Proprio la creazione della nuova collezione sposa 2026 è stata la priorità in questi primi mesi dell’anno: adesso che è tutto pronto Lucia Andreoli ha trovato finalmente il tempo di metabolizzare il cambio di sede. “Sono soddisfatta, ma c’è sempre la possibilità di migliorare”, ha precisato. Insomma, la giovane erbuschese continua a sognare in grande, mettendo in campo talento, forza di volontà e una passione sconfinata.