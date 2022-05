Lucia star su TikTok ha aperto il suo atelier

L'intervista

La ventenne erbuschese crea abiti su misura e ha oltre 669mila follower.

di Stefania Vezzoli

"Ci vuole tanta passione, se non c’è quella non vai da nessuna parte. La capacità? Un po’ è innata, ma poi si impara con la pratica". L'erbuschese Lucia Andreoli ha soltanto vent’anni, ma ha la concretezza e la determinazione di una giovane donna che ha ben chiari gli obiettivi da raggiungere e ha tutte le carte in regola per realizzarli. La passione che coltiva fin da quand’era una ragazzina è quella per la moda. E ora per lei, star su TikTok con oltre 669mila follower, è giunto il momento di aprire il suo atelier.

Dopo aver studiato quattro anni al Cfp Lonati di Brescia, Lucia Andreoli ha conseguito la maturità (col massimo dei voti) all’istituto Stradivari di Cremona e adesso sta frequentando a Milano un corso biennale professionale di modellistica all’istituto Secoli. Il percorso scolastico al Lonati prevedeva uno stage di tre anni e Lucia l’ha effettuato all’atelier "New Diva" di Gianbattista Sbardellati: un’esperienza che le insegnato davvero tanto. Nel 2020, durante il lockdown, la giovane erbuschese ha aperto il suo profilo TikTok e i suoi video, sempre relativi alla moda e al cucito, hanno fin da subito fatto incetta di like. Di lei si sono accorte anche due note riviste, Vanity Fair che il 9 novembre 2020 le ha dedicato un’intervista intitolata "Generazione TikTok: Lucia Andreoli", e Cosmopolitan, che un mese dopo, il 7 dicembre 2020, ha pubblicato l’articolo "Tutto su Lucia Andreoli, la star influencer che su TikTok crea tutorial di sartoria". Una stella nascente che adesso è pronta a occupare il suo posto nel panorama della moda. Da un paio di mesi, infatti, la giovane creator ha aperto il suo atelier, in via Generale Carlo Alberto della Chiesa a Erbusco.

L'intervista a Lucia Andreoli

Proprio nel suo atelier, tra i meravigliosi abiti che nascono dalla sua creatività e dal paziente lavoro, abbiamo incontrato Lucia Andreoli per l'intervista pubblicata su Chiari Week.

C’è molta richiesta di abiti su misura?

"Sì, devo dire che ho tantissime richieste, per ora sono ancora da sola ma se va avanti così probabilmente mi servirà una mano. Si rivolgono a me molte ragazze, in cerca di un abito per il loro 18esimo compleanno o per delle cerimonie".

Quando ti chiedono un abito, vengono già con un modello o un’idea definita oppure si affidano completamente a te?

"Sia una cosa, che l’altra, dipende dai casi. Sicuramente si fidano, trattandosi di abiti su misura che devono vestire perfettamente. Alcune sanno già cosa vogliono, altre hanno un’idea più vaga e io faccio vari disegni, propongo diversi tessuti e poi scegliamo insieme".

Dove trovi l’ispirazione?

"Spesso sono i tessuti a ispirarmi. Alcuni li acquisto in negozi della zona, altri li ordino e me li faccio spedire. Ci vuole una conoscenza approfondita dei tessuti per capire che resa avranno".

Quanto sono importanti i social per la tua attività?

"TikTok ce l’ho da più tempo, ho cominciato a fare i video quando è iniziata la pandemia. Era una cosa che volevo fare già da prima, e ho approfittato del fatto di avere tempo. Instagram l’ho aperto da pochissimo, ho 6mila follower, lo uso per promuovere l’atelier ed è proprio attraverso i social che in genere le persone mi contattano. Per il momento mi arrangio io a fare le foto, in futuro si vedrà".

Come ci si sente a inaugurare un atelier a vent’anni?

"Sono molto contenta. Prima lavoravo in casa, avevo una stanzetta piccola, ma sentivo bisogno di più spazio. E questo posto è proprio quello che desideravo. Ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre sostenuta e assecondata nelle mie scelte".

Progetti futuri?

"Vorrei riuscire a realizzare una mini collezione di abiti già pronti. Adesso non riesco, sto lavorando tantissimo, ma è una cosa che vorrei tanto riuscire a fare. E ovviamente spero di continuare ad andare avanti!".