Nave e Rodengo Saiano revocheranno la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Nave

Il tutto avverrà nelle prossime sedute in programma dei Consigli comunali dei due comuni. A Nave la prossima seduta del Consiglio comunale in programma è per lunedì 22 aprile 2024 alle 20.30. La cittadinanza onoraria è attesata da una delibera del Prefetto datata 15 maggio 1924 che conferiva l'onorificenza al Duce portata alla luce dal libro "La Valle del garza e il Bresciano in camicia nera, 1919-1939" e da una ricerca d'archivio del comune. Nel corso dell'esame in sede di Consiglio comunale è previsto l'intervento di Claudia Baldoli, docente di storia contemporanea all'Università di Milano.

Rodengo Saiano

A Rodengo Saiano il Consiglio comunale è invece in programma sabato 20 aprile 2024 alle 9.30. Il documento che attesta il conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è emerso passando in rassegna alcuni documenti presenti nell'Archivio Storico del comune.

Una volta revocata la cittadinanza onoraria a Mussolini, il Consiglio comunale conferirà la stessa al partigiano Giovanni Battista Vighenzi.