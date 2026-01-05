Nasconde nel furgone marijuana pronta per lo spaccio: scatta la denuncia per un 60enne.

Succede a Bagnolo Mella: la scoperta a seguito dei controlli effettuati dai poliziotti insospettiti dal furgone con a bordo un 60enne bresciano il quale stava procedendo a velocità eccessivamente ridotta. I poliziotti hanno quindi eseguito una perquisizione personale che è stata poi estesa al veicolo: al suo interno è stato trovato un involucro di plastica termosaldata trasparente contenente 100 grammi di marijuana pronta per lo spaccio. Il tutto poi sottoposto a sequestro.

Il malvivente è stato quindi condotto negli uffici della Questura dove è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La misura adottata dal Questore

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione di quanto accaduto, ha disposto nei confronti del 60enne – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio con conseguente divieto di ritorno nel comune di Bagnolo Mella per un anno. In caso di violazione del Provvedimento del Questore, il malvivente potrà essere condannato sino a 1 anno e mezzo di reclusione ed alla multa di 10mila euro.