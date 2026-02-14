E’ morta in ospedale, dove era ricoverata da un mese dopo essere stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada in sella alla sua bicicletta in via Marconi, a Coccaglio. Angela Bonotti, residente in paese, aveva 79 anni.

Muore un mese dopo l’incidente, Coccaglio piange Angela Bonotti

L’incidente era avvenuto la mattina del 14 gennaio 2026. A ricostruire l’esatta dinamica del sinistro erano stati i carabinieri di Cologne, supportati dagli agenti della Polizia locale del Montorfano. L’anziana stava attraversando le strisce pedonali in sella alla sua bicicletta, trasportato la spesa appena fatta: l’automobile, invece, proveniva da Cologne e aveva appena attraversato la rotonda per immettersi su via Marconi. L’impatto, violento, è avvenuto fuori dalle strisce pedonali: la 79enne stava percorrendo l’attraversamento quando si è spostata fuori dal percorso, forse per «tagliare» verso via Negri. Complice la velocità sostenuta, il conducente della Lancia Y (un 39enne kosovaro) non l’ha vista in tempo e l’ha travolta. La coccagliese è finita sul parabrezza ed è stata sbalzata per diversi metri, per poi rovinare sull’asfalto.

L’anziana era stata trasportata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni fin da subito erano sembrate gravissime: nell’urto aveva riportato seri traumi seri al volto e diverse lesioni. Il suo fisico, alla fine non ha retto: si è spenta ieri, mercoledì 13 febbraio, all’ospedale di Chiari. Per il conducente dell’auto il quadro potrebbe ora aggravarsi: non si parla più di lesioni personali stradali gravissime, ma di omicidio stradale. Da stabilire, però, è anche l’eventuale concorso di colpa.

Il funerale

Non è stata disposta alcuna autopsia, la salma di Angela Bonotti è stata restituita alle figlie Vittoria, Simona e a tutti i parenti in attesa dei funerali, che verranno celebrati martedì 17 febbraio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Coccaglio. La veglia si terrà lunedì 16, alle 17, presso la casa funeraria La Montorfano, in via Benefattori. La famiglia invita a non inviare fiori, ma eventualmente a indirizzare una donazione alla Fondazione Scuola Nikolajewka Onlus di Brescia (IT56R0538711290000042726431).