Stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta, vicino alle strisce pedonali lungo la Sp11, a una manciata di metri dalla rotatoria. L’auto, che viaggiava diretta verso il centro del paese, non l’ha vista in tempo e l’ha travolta, sbalzandola sull’asfalto. Questa, dalle prime ricostruzioni, la dinamica del grave incidente avvenuto mercoledì mattina (14 gennaio), poco prima delle 10, a Coccaglio.

Ciclista investita a Coccaglio mentre attraversa la strada

L’esatta dinamica del sinistro è tuttora al vaglio dei carabinieri di Cologne, tempestivamente intervenuti sul posto, supportati dalla Polizia locale di Coccaglio-Cologne. La macchina, una Lancia Y, proveniva da Cologne e subito dopo avere superato la rotonda si era immessa in via Marconi. La ciclista, una donna classe 1946 residente in paese, stava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali, quando è stata travolta dall’auto guidata da un 39enne. Un urto violentissimo, che l’ha sbalzata prima sul parabrezza e poi sull’asfalto. Rimasta sempre cosciente durante l’intervento dei soccorsi, avrebbe riportato traumi seri al volto ed è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Brescia: le sue condizioni sono gravissime. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Una zona più volte teatro di incidenti

Più volte la zona è stata teatro di incidenti stradali, anche gravi, provocati dalla velocità elevata con cui i veicoli percorrono la rotonda, non riuscendo poi a frenare in tempo se ci sono pedoni (o ciclisti) che attraversano sulle strisce.