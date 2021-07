Muore nello schianto: addio al 48enne Alessandro Lodetti

Muore nello schianto: Carpenedolo dice addio al 48enne Alessandro Lodetti.

E' Alessandro Lodetti, da tutti conosciuto come il Loda, la vittima dell'incidente avvenuto questa notte a Castiglione delle Stiviere. L'uomo stava viaggiando sul provinciale a bordo della sua automobile quando per cause da accertare è finito fuori strada e si è schiantato contro un alberto. L'urto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: i soccorritori non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso. La salma è stata consegnata ai famigliari: il funerale si terrà martedì 20 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo.