Sangue sulle strade: 48enne muore in uno schianto

C'è ancora sangue sulle strade. Ieri sera a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano, il 48enne L. A. ha perso la vita in uno schianto

Muore in uno schianto

Era notte fonda, circa le 2.30. L'uomo stava percorrrendo la provinciale 11, a Castiglione, quando per motivi ancora da accertare si è schiantato contro un ostacolo e ha perso la vita. Giunti sul posto i soccorritori della Croce Azzura di Mantova non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso del 48enne. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il mezzo incidentato, e i Carabinieri del Comando di Castiglione delle Stiviere, per i rilievi del caso.