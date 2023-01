Un lutto improvviso, la comunità piange Manuel Farina scomparso a soli 44 anni.

Muore improvvisamente a soli 44 anni, comunità in lutto

Una scomparsa che ha segnato la comunità, quella di Manuel Farina morto improvvisamente giovedì 4 gennaio 2023: residente a Cellatica ma nato e cresciuto a Gussago era molto conosciuto in quanto titolare del Garage 11(un'apprezzata officina specializzata nella riparazione di autoveicoli ed in particolare di auto d'epoca).

Appassionato di motori fin da piccolo

Una passione, quella per i motori, che lo ha accompagnato sin dalla sua più tenera età, passione che lo aveva portato ad intraprendere lo studio dell'ingegneria meccanica e, a seguire, l'apertura del Garage 11 a Cellatica. Un'attività che si è rivelata vincente e di successo: si occupava di macchine d'epoca con clienti provenienti da tutta Italia. Oltre al lato più strettamente professionale era molto apprezzato anche come persona: generoso e di cuore. Questi gli aggettivi con i quali è stato descritto.

L'ultimo saluto

I funerali sono in programma per domani (sabato 7 gennaio 2023) alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Sale con partenza dagli Spedali Civili alle 10. A seguire la salma verrà trasferita al Tempio crematorio. Manuel lascia i genitori Luisa e Moreno, la sorella Consuelo con Amelia, la nonna Elisabetta, la zia Eleonora con la famiglia e i numerosi amici.