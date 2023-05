Muore improvvisamente a 29 anni, addio a Lara

Muore a 29 anni per una miocardite fulminante, addio a Lara.

Muore improvvisamente, Lara aveva solo 29 anni

La comunità di Rezzato è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Lara Stefana. Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio 2023 la 29enne si è sentita male, purtroppo però a nulla è valso l'intervento dei medici, per Lara non c'è stato nulla da fare.

Lara era una ragazza solare e amata. Amava il ballo latino, i viaggi le escursioni e i libri di Harry Potter. Inutile dire che l'intera comunità è rimasta sotto shock per l'accaduto e si è stretta attorno alla famiglia: ai genitori Raffaella e Gianni, alla sorella Elena e alla nonna Lina.

L'ultimo saluto

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della sua prematura scomparsa. I funerali sono in programma per domani (sabato 6 maggio 2023) alle 10 nel Santuario della Madonna di Valverde di Rezzato con partenza dalla casa funeraria La Cattolica in via Giovanni XXIII.