Mazzano in lutto per la scomparsa dello stimato medico di base.

Mazzano in lutto

Si è spento all'età di 67 anni il dottor Diego Misoni. Residente a Ciliverghe di Mazzano era da qualche anno in pensione. A portarlo via una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Nato a Brescia nel 1955, da oltre trent'anni ha esercitato come medico di famiglia. TRa i ruoli ricoperti anche quello di responsabile sanitario della Casa di riposo Andrea Fiorini di Molinetto di Mazzano ma anche della Fondazione Cacciamatta di Iseo. Era inoltre stato impiegato anche nell'Amministrazione comunale nel ruolo di consigliere comunale e assessore all'Ecologia e all'Ambiente a Mazzano.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della sua dipartita, tra questi quelli giunti dal Lions Club Rezzato Giuseppe Zanardelli

"Con infinito dolore annuncio che il nostro Club ha perso un Amico, un Socio straordinario, che si è sempre distinto per merito in ogni cosa che ha fatto.

Una perdita così dolorosa non avrei mai pensato di annunciarla. Diego Misoni lascia a noi tutti un'insegnamento straordinario.

Addio caro Diego, grazie per la tua amicizia, che la terra ti sia lieve"

I funerali

La salma riposa nella Casa funeraria Gabusi di Molinetto di Mazzano. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì 5 maggio 2023 alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Filippo Neri di Ciliverghe. A seguire la salma verrà condotta al tempio crematorio. A piangerlo la moglie Margherita, le figlie Barbara, Chiara, i generi Paolo, Marco, il nipote Niccolò, la sorella Daria.