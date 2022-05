Muore colto da un improvviso malore in scooter, oggi i funerali

Lutto

A piangerlo i figli Mauro e Fabio.

Sono in programma per oggi (giovedì 12 maggio) i funerali di Pierino Guizzetti.

L'allarme e l'arrivo dei soccorsi

L'uomo, 83 anni, nel pomeriggio di martedì 10 maggio è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava a bordo del suo scooter a Monte Isola. Pare abbia avuto il tempo di scendere dal ciclomotore per poi riversare al suolo. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti i quali hanno subito lanciato l'allarme. Ad intervenire prontamente sul posto on codice rosso sono stati l'eliambulanza decollata dagli Ospedali Riuniti di Bergamo, è giunta poi anche un'ambulanza. I soccorritori hanno messo in pratica tutte le manovre di necessarie per poter salvare l'83enne; purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare.

Cordoglio

Persona particolarmente conosciuta ed apprezzata, aveva gestito sull'isola un minimarket. La notizia ha lasciato senza parole i numerosi amici e conoscenti. A piangerlo i figli Mauro e Fabio con i quali viveva dopo la scomparsa della moglie.

Funerali

L'ultimo saluto è in programma per il pomeriggio di oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Siviano.