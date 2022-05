Colto da improvviso malore sullo scooter, per lui non c'è stato nulla da fare

Cordoglio

Ad alzarsi in volo da Bergamo anche l'elisoccorso.

Comunità in lutto per l'improvvisa scomparsa di Pierino Guizzetti.

Ritrovato a bordo strada

A coglierlo ieri (martedì 10 maggio) un malore improvviso mentre si trovava in sella al suo scooter nel comune di Monte Isola. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme era scattato in codice rosso pochi minuti prima delle 17 in località Senzano, a lanciare la richiesta di aiuto coloro che hanno ritrovato l'83enne sul ciglio della strada. Ad accorrere sul posto un'ambulanza mentre da Bergamo si p alzato in volo l'elisoccorso. Purtroppo, però a nulla sono valsi i soccorsi, l'uomo è infatti deceduto.

Persona conosciuta e apprezzata

Una persona molto conosciuta, era infatti titolare insieme ai figli Mauro e Fabio del supermercato di Siviano che, fino a poco tempo fa, gestiva anche con il supporto della moglie.