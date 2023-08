Tragico incidente ieri (domenica 13 agosto 2023) a perdere la vita il 39enne Massimo Sattin padre di due bambine.

Moto si schianta contro un furgone: muore un 39enne

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 17.30 sulla ss45bis.

Dove si è verificato il sinistro

La dinamica

La dinamica e le cause sono ancora al vaglio della Polizia Stradale di Brescia: dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo si sia schiantato contro un furgone che proveniva dall'opposta direzione di marcia. A perdere la vita Massimo Sattin, 39 anni di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo. Il 39enne era a bordo della sua Bmw Gs e stava viaggiando da Montichiari verso Salò mentre il furgone nel verso opposto. Il conducente non ha potuto fare nulla per evitare il violento impatto.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e l'automedica: a nulla, purtroppo, è valsa la loro presenza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche pattuglie della Polizia Locale e della Polizia Stradale. Non gravi le condizioni dell'uomo alla guida del furgone (54 anni): comprensibilmente sotto choc è stato trasportato in codice verde alla Poliambulanza dove è giunto alle 19.12.

Ripercussioni sul traffico

Inevitabili le ripercussioni sul traffico per consentire agli agenti di effettuare gli opportuni rilievi del caso. La strada non è stata chiusa ma ad essere istituito è stato il senso unico alternato su entrambe le corsie teatro dell'incidente.