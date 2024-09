Morto sul lavoro a Torbole Casaglia, la UGL: "Servono riforme urgenti e più formazione"

Morto sul lavoro a Torbole Casaglia, Paolo Capone e Maurizio Buonfino: "Servono riforme urgenti e più formazione".

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Bresciano, il dramma si è consumato ieri (giovedì 12 settembre 2024) a Torbole Casaglia. A perdere la vita un operaio di 54 anni.

Ad intervenire sul tragico fatto il segretario generale Ugl Paolo Capone e Maurizio Buonfino, segretario regionale Ugl Lombardia .

“Ennesima tragedia sul lavoro in cui un operaio è morto travolto da un carico in provincia di Brescia - hanno dichiarato - A nome dell’UGL, rivolgo il cordoglio alla famiglia della vittima. Ribadiamo l'importanza di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro. Di fronte a questa strage intollerabile servono riforme urgenti. L’UGL auspica la prosecuzione del tavolo di confronto avviato con il Governo sul tema sicurezza, volto a implementare le misure in materia, intensificare i controlli attraverso anche un maggior coordinamento delle banche dati e così rafforzare la prevenzione. Riteniamo essenziale, inoltre, avviare già dalle scuole un percorso formativo che favorisca una maggiore consapevolezza dei rischi sul lavoro, contribuendo così a salvare giovani vite".