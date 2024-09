Incidente sul lavoro a Torbole Casaglia: muore un uomo.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 16.30 in codice rosso in via Travagliato alla Bettoni Plastiche.

Dalle primi informazioni pare che un operaio di 54 anni fosse impegnato con un carico quando, per cause ancora da chiarire nel dettaglio, avrebbe perso l'equilibrio. Conseguentemente il sacco, particolarmente pesante, lo avrebbe travolto e quindi schiacciato contro una parete.

Ad intervenire tempestivamente sul posto in un primo momento i colleghi e, a seguire, due automediche e un'ambulanza, una squadra di Vigili del Fuoco e, in supporto l'autogru. A nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi dei medici di rianimarlo. L'uomo è morto, il suo decesso è stato constato sul posto. La dinamica dell'accaduto è ancora da ricostruire nel dettaglio, compito che spetterà ai carabinieri.