Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Adro. Si terranno martedì 15 novembre alle 9.30 i funerali del 58enne Valentino Lamberti, venuto a mancare giovedì in ospedale, poche ore dopo l'incidente in moto avvenuto quella stessa mattina in via Zocco.

Morto dopo l'incidente in moto: martedì i funerali

Alle 9.30 di martedì 15 novembre il 58enne sarà accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno. Il rito sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Adro, con partenza dalla Casa del Commiato Pezzotti. La veglia di preghiera si terrà invece lunedì alle 19. Sposato e padre di tre figli. Valentino Lamberti lascia un vuoto immenso nella sua famiglia. Ma la sua scomparsa, così improvvisa e prematura, ha colpito al cuore la comunità adrense e ha raggiunto anche quella di Zocco d'Erbusco: qui, infatti, l'uomo aveva l'abitudine di andare ogni domenica a Messa, come raccontato dal parroco don Bruno Colosio, che ha voluto esprimere il suo cordoglio ai parenti.

Addio a un uomo buono e gentile

La dinamica dell’incidente avvenuto in via Zocco è tuttora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Salò, che hanno effettuato i rilievi. Il condizionale, dunque, è d’obbligo, ma dalla prima ricostruzione la moto su cui viaggiava Valentino Lamberti si sarebbe scontrata frontalmente con l’auto condotta da una 27enne del paese, che procedeva in direzione opposta. S’indaga anche sulle cause dello schianto, che sarebbe riconducibile a un malore. Tantissime persone hanno espresso in questo momento di dolore il loro cordoglio alla famiglia Lamberti, ricordando il 58enne come una persona solare e allegra, buona e gentile, che metteva passione nel lavoro e in tutto quello che faceva. Un uomo che se ne è andato troppo presto, in una tragedia che resta senza un perché.