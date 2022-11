L'epilogo è purtroppo il peggiore che si potesse immaginare. Il 58enne di Adro Valentino Lamberti è deceduto in ospedale in seguito all'incidente avvenuto giovedì mattina (10 novembre) in via Zocco ad Adro.

Fatale lo schianto in moto, il 58enne non ce l'ha fatta

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30. L'esatta dinamica del sinistro resta da chiarire: stando alle primissime ricostruzioni della Polizia Stradale di Salò, giunta sul posto per i rilievi, il 58enne Valentino Lamberti, che viaggiava in sella alla sua moto, avrebbe urtato frontalmente l’auto guidata da una 27enne. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver accusato un malore. Tempestivo l'intervento dei soccorsi: sul posto i volontari dell’ambulanza di Adro e il personale dell’Ucc di Brescia. In zona è atterrato anche l’elicottero da Bergamo che, dopo aver stabilizzato e messo in sicurezza il 58enne, lo ha trasporto fino all'ospedale Civile di Brescia. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime, ma i concittadini sono rimasti aggrappati alla speranza. Fino alla tragica notizia, che si è diffusa in paese nella serata: Valentino Lamberti non ce l'ha fatta.

Un dramma senza un perché

Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, grazie al supporto degli agenti della Polizia Locale Intercomunale di Erbusco-Palazzolo e di Adro. E' stato fatto tutto il possibile per salvare il 58enne, ma purtroppo non è bastato. L'ennesima morte sull'asfalto, senza un perché, su una strada che è stata più volte teatro di gravi incidenti. Illesa, invece, al conducente dell’auto.