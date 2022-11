Frontale auto - moto, arriva l'elisccorso

Grande preoccupazione questa mattina (giovedì 10 novembre 2022) ad Adro.

Frontale auto-moto, scatta il codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso pochi minuti prima delle 8.30 in via Zocco. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, tuttavia stando alle prime informazioni trapelate sembra che si sia trattato di un frontale tra un'auto con a bordo una ragazza di 27 anni ed una moto con alla guida un uomo di 58 anni. All'origine del sinistro sembra sia stato un malore accusato da parte dell'uomo conseguentemente al quale avrebbe perso la padronanza del mezzo andando così ad impattare contro l'auto.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Quest'ultimo ha trasportato il 58enne in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto alle 10.12. Ad intervenire sul posto la Polizia Stradale di Salò per gli opportuni rilievi del caso, a supporto della viabilità anche la Polizia Locale Intercomunale di Erbusco-Palazzolo.