Morte improvvisa del vice brigadiere Domenico Tenaglia, una messa celebrativa in suo onore

Morte improvvisa del vicebrigadiere Domenico Tenaglia, oggi (lunedì 9 gennaio 2023) alle 18 nella parrocchia di Santa Maria in via Matteotti 4 a Rudiano si terrà una messa celebrativa in suo onore.

Dove si trova la Chiesa

Morte improvvisa

Un malore improvviso lo ha stroncato a soli 46 anni. E a trovarlo, riverso a terra e privo di vita, i colleghi della caserma carabinieri di Capriolo. Un dramma quello che tra Natale e Capodanno ha colpito la famiglia, gli amici, i colleghi del vicebrigadiere Domenico Tenaglia e l’Arma intera.

Mercoledì 4 gennaio 2023 il militare doveva presentarsi al lavoro, ma in ufficio non è mai arrivato. Poco prima delle 11 i colleghi, che avevano provato a contattarlo senza successo, si sono recati nella sua camera in caserma e l’hanno trovato steso a terra. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Intervenuta la Scientifica per i rilievi, la Procura ha disposto l’autopsia per cercare di risalire alle cause del decesso. Il vicebrigadiere Tenaglia è stato stroncato da un infarto improvviso, che non gli ha lasciato scampo e nemmeno il tempo di chiedere aiuto.

Da vent'anni prestava servizio nel Bresciano

Originario di Lancino in Abruzzo, da vent'anni prestava servizio nel Bresciano. Nei prossimi giorni lo raggiungeranno i parenti da Lanciano (dove vive la sua famiglia d'origine) e dalla Sicilia dove vivono la compagna e la figlia di 11 anni. La notizia della sua dipartita ha fatto il giro anche sui social. Sul gruppo "sei di Rocca se..." un post con la frase

"Con dolore nel cuore voglio comunicare che è morto il nostro caro e amato carabiniere "

Al quale hanno fatto seguito numerosi messaggi di cordoglio.