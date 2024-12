Monte Isola: da gennaio 2025 la tassa di sbarco aumenta. Dal primo gennaio 2025 e per tutto il 2025 la tassa di sbarco sarà pari a 1.50 euro.

Aumento da gennaio 2025

A renderlo noto Navigazione Lago d'Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d'Iseo. La decisione è stata assunta con Delibera di Giunta comunale del 10 dicembre 2024.

In particolare dal primo gennaio 2025 il contributo di sbarco per Monte Isola sarà pari a 1,50 euro per tutto l'anno, con un incremento quindi di 50 centesimi a passeggero rispetto al 2024 nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre. Il contributo rimane invariato rispetto all’anno corrente da marzo a ottobre. L’imposta così determinata sarà applicata anche nel 2026 e 2027.

Esentati i residenti a Monte Isola

L’importo del contributo di sbarco sarà applicato al costo del biglietto da Navigazione Lago d’Iseo che, in qualità di ente riscossore, poi lo riverserà al Comune di Monte Isola. Sono esentati dal pagamento del contributo di sbarco i residenti e i soggetti indicati dal Comune di Monte Isola.